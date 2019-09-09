الرئيسية | جرائم وحوادث مركبة تقتحم محلاً تجارياً في اربد

وطنا اليوم-عمان:وقع مساء اليوم وبسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء القيادة حادث تصادم لمركبة خصوصية في محافظة اربد / الحي الشرقي. حيث اقتحمت المركبة احدى المحلات التجارية على شارع الثلاثين، مما نتج عنه اصابة السائق باصابات وصفت بالبسيطة، بالاضافة لاضرار بممتلكات خاصة في المحل. وقد قام مندوب التحقيق المروري المختص بالكشف على الحادث وتنظيم المخطط الكروكي حسب الاصول.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر