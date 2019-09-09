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مركبة تقتحم محلاً تجارياً في اربد
وطنا اليوم-عمان:وقع مساء اليوم وبسبب عدم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء القيادة حادث تصادم لمركبة خصوصية في محافظة اربد / الحي الشرقي.
حيث اقتحمت المركبة احدى المحلات التجارية على شارع الثلاثين، مما نتج عنه اصابة السائق باصابات وصفت بالبسيطة، بالاضافة لاضرار بممتلكات خاصة في المحل.
وقد قام مندوب التحقيق المروري المختص بالكشف على الحادث وتنظيم المخطط الكروكي حسب الاصول.
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