 وطنا نيوز -الأمن يضبط مخموراَ اعتدى على مركبات في الزرقاء
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الأمن يضبط مخموراَ اعتدى على مركبات في الزرقاء
التاريخ : 09-09-2019 07:35:08 المشاهدات: 1450

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في البحث الجنائي من القاء القبض على شخص قام بإلحاق أضرار مادية بعدد من المركبات في مدينة الزرقاء. 

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد اليوم لمديرية شرطة محافظة الزرقاء حول قيام شخص بالحاق اضرار مادية بعدد من  المركبات المتوقفة على جانب الطريق، حيث تحركت قوة من مديرية الشرطة البحث الجنائي للمكان وجرى الكشف على أربع مركبات متضررة وبالبحث عم المسبب جرى القاء القبض عليه بعد تفتيش ليتبين أنه في حالة سكر شديد ، حيث بوشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


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