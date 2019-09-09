ضبط 14 مروجاً للمواد المخدرة واسلحة نارية في الزرقاء وسحاب

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وعلى اثر معلومات وردت اليهم حول عدد من الاشخاص المطلوبين والمشتبه بهم بترويج المواد المخدرة في منطقتي لواء سحاب شرق العاصمة والظليل في محافظة الزرقاء نفذوا فجر هذا اليوم حملتين امنيتين في تلك المنطقتين وضبطوا خلالهما ١٤ شخصاً من مروجي المواد المخدرة وما بحوزتهم من مواد مخدرة واسلحة نارية .

واضاف الناطق الاعلامي انه وخلال الحملة الاولى في لواء سحاب القي القبض على ٩ اشخاص من مروجي المواد المخدرة في اماكن مختلفة من ضمنهم ثلاثة اشخاص مطلوبين وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع ، فيما القي القبض في الحملة الثانية في منطقة الظليل على ٥ اشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد وثلاثة اسلحة نارية ومن ضمنهم شخص بحقه ١٣ طلباً امنياً، وبوشرت التحقيقات مع كافة المقبوض عليهم لتوديعهم لمدعي عام محكمة امن الدولة .