ضبط باص خرج الركاب من نوافذه بعجلون

وطنا اليوم-عمان:ضبطت إدارة السير / المباحث المرورية سائق عمومي بعد رصد مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يقود مركبته (باص نقل عمومي) في عجلون/ منطقة اشتفينا، بصوره متهورة متمثلة بالسماح للركاب بإخراج أجسامهم وبشكل كبير من نافذة الباص بشكل مستهتر وغير مبالي، مما شكل خطرا على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق.

حيث تم بعد البحث والتحري وجمع المعلومات من تحديد الباص وضبط السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه، كما جرى حجز المركبة داخل ساحة حجز قسم سير عجلون.