إصابة وانهيار وتشققات في عمارة إثر انفجار اسطوانة غاز بعمان

وطنا اليوم-عمان: أصيبت سيدة تبلغ من العمر 67 عاماً، ظهر اليوم الأحد، إثر انفجار اسطوانة غاز داخل إحدى العمارات السكنية في منطقة الجوفة شرق العاصمة عمان.

وبحسب مصدر في الدفاع المدني، فإنّه نتج عن الانفجار تشققات في واجهة العمارة وانهيار في أحد جدرانها، فيما تم نقل المصابة إلى مستشفى البشير الحكومي.

هذا وتم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الانفجار من الدفاع المدني/ إدارة الوقاية والسلامة العامة والأمن العام/ إدارة الادلة والمختبرات الجرمية وأمانة عمان الكبرى.