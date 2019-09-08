الاعتداء على طبيب بمركز صحي ام الرصاص

وطنا اليوم-عمان:تعرض أحد الأطباء للاعتداء من أحد المراجعين خلال تأدية واجبه في عيادته بالمركز الصحي.

وفتحت وزارة الصحة تحقيقا بشكوى من أحد أطبائها في مركز صحي ام الرصاص تعرض لاعتداء، وفقا لوكالة الانباء الاردنية "بترا"

وحولت الوزارة الشكوى الى الجهات المختصة للتحقيق في ملابساتها واتخاذ الإجراءات المناسبة مؤكدة في السياق ذاته ضرورة حماية كوادرها من خلال متابعة حقها في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي معتدي على كوادرها الصحية في اي من مواقع تقديم الخدمة الصحية.

وقالت ان سلوك الاعتداء على الكوادر الطبية امر غير مقبول وسلوك غريب عن مجتمعنا لاسيما وان وزارة الصحة ستعمل على حماية كوادرها ضد اي معتد اثناء تأديتهم الواجبات المنوطة بهم، ليأخذ القانون مجراه بحق الطبيعي.