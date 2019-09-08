 وطنا نيوز -الاعتداء على طبيب بمركز صحي ام الرصاص
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الاعتداء على طبيب بمركز صحي ام الرصاص
التاريخ : 08-09-2019 03:39:21 المشاهدات: 1090

وطنا اليوم-عمان:تعرض أحد الأطباء للاعتداء من أحد المراجعين خلال تأدية واجبه في عيادته بالمركز الصحي.

وفتحت وزارة الصحة تحقيقا بشكوى من أحد أطبائها في مركز صحي ام الرصاص تعرض لاعتداء، وفقا لوكالة الانباء الاردنية "بترا"

وحولت الوزارة الشكوى الى الجهات المختصة للتحقيق في ملابساتها واتخاذ الإجراءات المناسبة مؤكدة في السياق ذاته ضرورة حماية كوادرها من خلال متابعة حقها في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي معتدي على كوادرها الصحية في اي من مواقع تقديم الخدمة الصحية.

وقالت ان سلوك الاعتداء على الكوادر الطبية امر غير مقبول وسلوك غريب عن مجتمعنا لاسيما وان وزارة الصحة ستعمل على حماية كوادرها ضد اي معتد اثناء تأديتهم الواجبات المنوطة بهم، ليأخذ القانون مجراه بحق الطبيعي.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق