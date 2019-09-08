 وطنا نيوز -القبض على أردني كبل ابنه بجنزير في الزرقاء
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القبض على أردني كبل ابنه بجنزير في الزرقاء
التاريخ : 08-09-2019 11:00:57 المشاهدات: 1254

وطنا اليوم-عمان:أقدم أب بمحافظة الزرقاء على تكبيل ابنه البالغ من العمر ١٣ عاماً وربطه بواسطة جنزير داخل منزله.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لقسم حماية الأسرة في محافظة الزرقاء حول قيام شخص بتكبيل ابنه البالغ من العمر ١٣ عاماً وربطه بواسطة جنزير داخل منزله في مدينة الزرقاء ، حيث تم التحرك للمكان برفقة مجموعات الأمن الوقائي ومديرية الشرطة للتاكد من ما ورد من معلومات .

واضاف الناطق الاعلامي انه فور الوصول للمكان عثر على الفتى وكان مقيدا بواسطة جنازير في منطقة القدمين وجرى تحويله ووالده لقسم حماية الاسرة لمباشرة التحقيق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الفتى وضمان عدم تعرضه للاذى مستقبلا .


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