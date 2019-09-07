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بالصور...وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين اثر حادث تصادم في محافظة الزرقاء
وطنا اليوم ـ حوادث
ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة الهاشمية, نتج عنه وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.
وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الإنقاذ عملت على تحرير إحدى الإصابات كانت محاصرة داخل إحدى المركبات باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث , حيث قامت كوادر الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقل وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ، وحالة المصابين العامة متوسطة
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