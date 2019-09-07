بالصور...وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين اثر حادث تصادم في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم ـ حوادث

ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين في منطقة الهاشمية, نتج عنه وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.