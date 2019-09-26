إحباط تهريب حاوية العاب نارية وسجائر الكترونية

وطنا اليوم-عمان:احبطت الكوادر الجمركية التابعة لمديرية مكافحة التهريب محاولة تهريب حاوية سعة (40) قدم تحتوي على العاب نارية مختلفة وسجائر الكترونية حيث تم التصريح عن المحتو يات َ على متن البيان الجمركي بانها ادوات منزلية.

وبلغت الكمية المضبوط من الالعاب النارية مايقارب (1200) طرد و(7) طرود سجائر الكترونية تتضمن (500) سيجارة ، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وواسطة النقل واحالة القضية الى مدعي عام الجمارك لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وذلك حسب قانون وتعليمات دائرة الجمارك النافذة .

وأشار مدير مكافحة التهريب عقيد جمارك احمد العكاليك بان طبيعة عمل كوادر مكافحة التهريب تعمل على مدار الساعة لمنع كل من يحاول العبث بالامن الاقتصادي والوقوف بوجه كل من يحاول ادخال اية بضائع ممنوعة من شانها احداث الضرر على مجتمعنا الاردني.

من جانبه اشاد مدير عام الجمارك الاردنية اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة بالجهود الكبيرة والكفاءة التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعية والمميزة والتي تنم عن حرصهم الشديد لحماية الاقتصاد الوطني مشيرا بأن التهريب يعتبر آفة تنخر في جسد الاقتصاد الوطني وعلينا مكافحته بكافة الوسائل والطرق المتاحة لدينا وخصوصاً بان المهربين يقومون بتطوير عمليات التهريب باستخدام وسائل جديدة ومبتكرة للتحايل على اجهزة الاشعة.

وأكد اللواء الرحامنة بان دائرة الجمارك تقوم بحضر استيراد مثل هذه الالعاب النارية وخصوصا الخطرة منها بناءً على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحضر استيراد هذه الالعاب الا بموافقات الجهات المعنية ذات العلاقة.