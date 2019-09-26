 وطنا نيوز -ضبط مركبتين سمح سائقهما للركاب بإخراج أجسامهم أثناء المسير
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ضبط مركبتين سمح سائقهما للركاب بإخراج أجسامهم أثناء المسير
التاريخ : 06-09-2019 07:35:18 المشاهدات: 1196

وطنا اليوم-عمان:ضبطت إدارة السير مركبتين ارتكب قام سائقهما بمخالفة (السماح للركاب بإخراج أجسامهم أثناء المسير).

وقالت إدارة السير إن المباحث المرورية ضبطت سائقين بعد رصد مقطع فيديو لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران فيه وهما يقودان مركبتيهما في العاصمة عمان وجرش، بصوره متهورة واستعراضية، متمثلة بالسماح للركاب بإخراج أجسامهم وبشكل كبير من المركبتين بشكل مستهتر وغير مبالي، مما شكل خطرا على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق.

وأضافت أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات من تحديد المركبتين وضبط سائقهما، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهما، كما جرى حجز المركبتين داخل ساحة الحجز المخصصة لذلك.


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