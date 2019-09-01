الرئيسية | جرائم وحوادث مجهولون يسرقون أحد المحال في اربد ويلوذون بالفرار

وطنا اليوم-عمان:أقدم ثلاثة أشخاص، الجمعة، على سرقة مبلغ مالي 450 دينار من أحد المحلات المتواجدة في حسبة محافظة اربد وسط البلد.

وفي التفاصيل قال صاحب المحال إنه كان يجلس بباحة أجرة سيارات تقع مقابل محله التجاري ليتفاجأ بخروج شخص من المحل حيث قام بندائه وسأله ماذا يفعل داخل المحل ليجيبه اللص بأنه دخل للسؤال عن مكتب للايجار ولم يجد أحدا فخرج.

وأشار صاحب المحل إلى أنه قام بالذهاب إلى محله لتفقده ليجد أن المبلغ المالي الموجود بداخل المحل والبالغ 450 دينارا، غير موجود، ليخرج من المحل ويحاول الإمساك بالسارق الا أنه لاذ بالفرار وكان برفقته ثلاثة أشخاص.

وحضر الى المكان رجال البحث الجنائي وقاموا بمعاينة المكان وفتح تحقيق بالحادثة.

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