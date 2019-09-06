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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 20 كيلو حشيش
وطنا اليوم-عمان:ألقت ادارة مكافحة المخدرات القبض على ثلاثة اشخاص بحوزتهم 20 كيلو من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري اوتوماتيكي في منطقة الغباوي، وفق الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام.
وقال الناطق الاعلامي ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول حيازة احد الاشخاص المشبوهين في قضايا مخدرات وبحقه اربعة طلبات امنية وحكم غيابي بالسجن 15 عاما لكمية كبيرة من المواد المخدرة حيث شكل فريق تحقيقي خاص لمتابعة تلك المعلومات .
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