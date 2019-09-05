الرئيسية | جرائم وحوادث محافظ الكرك يقاضي النائب صداح الحباشنة

وطنا اليوم-عمان: تقدم محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز الاربعاء بدعوى قضائية ضد نائب الكرك الدكتور صداح الحباشنة .

وقال الفايز في شكواه إن الحباشنة تعرض له بالشتم والذم والتحقير عبر مواقع التواصل والمواقع الاخبارية .

وتعليقا على الشكوى قال الحباشنة : أنه شرف لي ان تشتكي علي الحكومة لأني ادافع عن الشعب الاردني .

واضاف : انا ما طالبت لي مطالب خاصة ، أنا طالبت مطالب عامه وانتقدته بصفته الوظيفية " .

وقال : " افتخر ان حكومة الرزاز او المحافظ يشتكون علي ، هذا يشرفني ان انسجن من اجل الشعب لاني سخرت نفسي لخدمته وانا مع القضاء وما في مشكلة والقضية عامة " .

وعن انتهاء حصانته بانتهاء عمر الدورة الاستثنائية قال إن الحصانة البرلمانية ستنتهي بانتهاء الدورة ، ولكن حصانتي استمدها من الشعب وفخر لي ان اذهب للمحكمة " .

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