محافظ الكرك يقاضي النائب صداح الحباشنة

وطنا اليوم-عمان: تقدم محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز الاربعاء بدعوى قضائية ضد نائب الكرك الدكتور صداح الحباشنة .
وقال الفايز في شكواه إن الحباشنة تعرض له بالشتم والذم والتحقير عبر مواقع التواصل والمواقع الاخبارية .
وتعليقا على الشكوى قال الحباشنة : أنه شرف لي ان تشتكي علي الحكومة لأني ادافع عن الشعب الاردني .
واضاف : انا ما طالبت لي مطالب خاصة ، أنا طالبت مطالب عامه وانتقدته بصفته الوظيفية " .
وقال : " افتخر ان حكومة الرزاز او المحافظ يشتكون علي ، هذا يشرفني ان انسجن من اجل الشعب لاني سخرت نفسي لخدمته وانا مع القضاء وما في مشكلة والقضية عامة " .
وعن انتهاء حصانته بانتهاء عمر الدورة الاستثنائية قال إن الحصانة البرلمانية ستنتهي بانتهاء الدورة ، ولكن حصانتي استمدها من الشعب وفخر لي ان اذهب للمحكمة " .