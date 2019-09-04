5 وفيات واصابات بحادث سير مروع على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم-عمان:صرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة , نتج عنه وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثلاث آخرين بجروح ورضوض مختلفة بالجسم.

وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الاسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الكرك العسكري حيث وصفت حالة المصابين العامة ما بين المتوسطة والبالغة.