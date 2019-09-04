الرئيسية | جرائم وحوادث احالة ملف تجاوزات كراج بلدية الزرقاء الى مكافحة الفساد

وطنا اليوم-عمان:احال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ملف تجاوزات مالية وادارية في اعمال كراج البلدية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

وقال المومني انه شكل لجنة تحقيق داخلية بعد اطلاعه على ملف كراج البلدية لوجود شبهة فساد وتجاوزات مالية وادارية فيه .

واضاف المومني بأن لجنة التحقيق انهت اعمالها وتبين لدى التدقيق في الملف وجود فروقات كبيرة في شراء اسعار قطع الاليات تصل الى (40 - 50 %) زيادة عن السعر الحقيقي في الاسواق بالاضافة الى الكثير من الاصلاحات الخارجية المخالفة لنظام اللوازم واشغال البلديات .

وبين المومني انه تم رصد مواد مسروقة من الكراج لقطع جديدة يتم استبدالها بأخرى مستعملة وقديمة ويتم احتسابها على انها جديدة .

يذكر ان تكاليف اصلاح الاليات في كراج بلدية الزرقاء يستنزف صندوق البلدية بما يقارب 2 مليون دينار سنويا ومعظم الاليات العاملة الان في طريقها للخروج من العمل لاسباب فنية .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر