 وطنا نيوز -احالة ملف تجاوزات كراج بلدية الزرقاء الى مكافحة الفساد
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احالة ملف تجاوزات كراج بلدية الزرقاء الى مكافحة الفساد
التاريخ : 04-09-2019 12:11:46 المشاهدات: 779

وطنا اليوم-عمان:احال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ملف تجاوزات مالية وادارية في اعمال كراج البلدية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
وقال المومني انه شكل لجنة تحقيق داخلية بعد اطلاعه على ملف كراج البلدية لوجود شبهة فساد وتجاوزات مالية وادارية فيه .
واضاف المومني بأن لجنة التحقيق انهت اعمالها وتبين لدى التدقيق في الملف وجود فروقات كبيرة في شراء اسعار قطع الاليات تصل الى (40 - 50 %) زيادة عن السعر الحقيقي في الاسواق بالاضافة الى الكثير من الاصلاحات الخارجية المخالفة لنظام اللوازم واشغال البلديات .
وبين المومني انه تم رصد مواد مسروقة من الكراج لقطع جديدة يتم استبدالها بأخرى مستعملة وقديمة ويتم احتسابها على انها جديدة .
يذكر ان تكاليف اصلاح الاليات في كراج بلدية الزرقاء يستنزف صندوق البلدية بما يقارب 2 مليون دينار سنويا ومعظم الاليات العاملة الان في طريقها للخروج من العمل لاسباب فنية .


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