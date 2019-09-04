احالة ملف تجاوزات كراج بلدية الزرقاء الى مكافحة الفساد

وطنا اليوم-عمان:احال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ملف تجاوزات مالية وادارية في اعمال كراج البلدية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
وقال المومني انه شكل لجنة تحقيق داخلية بعد اطلاعه على ملف كراج البلدية لوجود شبهة فساد وتجاوزات مالية وادارية فيه .
واضاف المومني بأن لجنة التحقيق انهت اعمالها وتبين لدى التدقيق في الملف وجود فروقات كبيرة في شراء اسعار قطع الاليات تصل الى (40 - 50 %) زيادة عن السعر الحقيقي في الاسواق بالاضافة الى الكثير من الاصلاحات الخارجية المخالفة لنظام اللوازم واشغال البلديات .
وبين المومني انه تم رصد مواد مسروقة من الكراج لقطع جديدة يتم استبدالها بأخرى مستعملة وقديمة ويتم احتسابها على انها جديدة .
يذكر ان تكاليف اصلاح الاليات في كراج بلدية الزرقاء يستنزف صندوق البلدية بما يقارب 2 مليون دينار سنويا ومعظم الاليات العاملة الان في طريقها للخروج من العمل لاسباب فنية .