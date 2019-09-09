الرئيسية | جرائم وحوادث اردني يخطف اردني ويطلب 100 ألف دولار فدية

وطنا اليوم-عمان :ألقت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة الجيزة، مساء الثلاثاء، القبض على 3 اشخاص احدهم اردني ، بتهمة خطف شخص أردني الجنسية، وطلب 100 ألف دولار فدية، بسبب خلافات مالية بينهم.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان السفارة الاردنية ابلغت الاجهزة الامنية المصرية بورود اتصال الى شقيق المخطوف الذي يعمل تاجرا ، بانه محتجز لديهم في مزرعة دواجن لوجود خلافات مالية بين شقيقه والجهة الخاطفة.

وطالبت الجهة الخاطفة شقيق المخطوف بمبلغ 100 ألف دولار مقابل إطلاق صراحه.

وبعد إجراء التحريات وجمع البيانات، تم التوصل إلى صحة البلاغ والتوصل الى موقع المزرعة ، والقاء القبض 3 اشخاص بداخلها احدهم اردني الجنسية، وبحوزتهما سلاح ناري ، كما عثر على المخطوف في داخل ذات المزرعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأقر الأول أنه قام باستدرج المجني عليه إلى المزرعة وإحتجازه بمعرفة الثاني والثالث بسبب خلافات مالية قدرها 300 ألف دينار أردني، وأقر الثاني والثالث بإشتراكهما في الواقعة مقابل تحصل كل منهما على مبلغ 50 ألف جنيه مصري (2140 دينار اردني تقريبا).

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