الرئيسية | جرائم وحوادث الاعتداء على طبيب نفسي في أحد مستشفيات اربد

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في مديرية شرطة محافظة اربد اليوم بتعرض أحد الاطباء العاملين داخل عيادة الطب النفسي في أحد المستشفيات في مدينة اربد للضرب من قبل احد المراجعين واسعف لتلقي العلاج ، وجرى على الفور ألقاء القبض على الشخص المعتدي الذي تبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية وبوشر التحقيق معه .

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