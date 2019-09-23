تحويل 28 مروجا للمواد المخدرة لمحكمة أمن الدولة

وطنا اليوم-عمان:ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 28 شخصاً من مروجي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة وضُبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاحان ناريان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا خلال الأيام القليلة الماضية حملاتهم على مروجي المواد المخدرة بعد متابعة معلومات حول نشاطاتهم في التعامل مع تلك المواد حيث تمكنوا خلال تلك الحملات من القاء القبض على 28 مروجاً في مناطق مختلفة من المملكة وضُبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاحان ناريان.

وأضاف الناطق الإعلامي أن أولى تلك الحملات كانت في العاصمة والتي جرى خلالها التعامل مع 6 قضايا القي القبض خلالها على 7 أشخاص من المروجين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع وسلاح ناري ضبط مع أحدهم في منطقة ضاحية الرشيد شمال العاصمة.

وفي الزرقاء تم التعامل مع خمس قضايا ألقي القبض خلالها على ثمانية مروجين أحدهم القي القبض عليه في منطقة المخيم وبحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة ، وآخر في الزرقاء الجديدة بعد تفتيش مركبته ليتبين أن بحوزته كف حشيش و 570 حبة كبتاجون ، وثلاثة من بينهم اثنان من جنسية عربية القي القبض عليهم في مدينة الزرقاء بعد الاشتباه بهم داخل المركبة وضبط بحوزتهم 1000 حبة كبتاجون ، أما الثلاثة الباقون فقد ألقي القبض عليهم في لواء الرصيفة ضمن قضيتين منفصلتين.

أما ضمن اختصاص محافظة البلقاء فقد ألقي القبض على خمسة أشخاص ضمن ثلاث قضايا وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، في حين تعاملت كوادر إدارة مكافحة المخدرات مع أربع قضايا منفصلة لبيع وترويج المواد المخدرة في كل من محافظات اربد والمفرق وجرش والكرك القي القبض خلالها على ثمانية أشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

جرى توديع كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.