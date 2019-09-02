ضبط مطلوب في العاصمة بحقه مطالبات بـ 4.5 مليون

وطنا اليوم-عمان:نفذت ادارة التنفيذ القضائي حملة امنية تلقي القبض خلالها على ١٢٨ شخصا مطلوبا في مختلف محافظات المملكة،ابرزهم شخص مطلوب بحقه ١٤ طلباً قضائياً بمبالغ تجاوزت ٤,٥ مليون دينار.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة التنفيذ القضائي نفذوا امس حملة امنية في كافة محافظات المملكة لضبط الاشخاص المطلوبين حيث تمكن العاملون في مختلف الشعب والاقسام من ضبط ١٢٨ شخصا مطلوبا وصار ايداعهم لمصادر طلباتهم.

واضاف الناطق الاعلامي ان ابرز المقبوض عليهم كان في محافظة العاصمة حيث القي القبض على شخص بحقه ١٤ طلباً قضائياً بمبالغ تجاوزت ٤,٥ مليون دينار ، كما والقي القبض في العاصمة كذلك على شخص بحقه ١١ طلباً قضائياً بمبالغ مالية قدرت ب ٣٢٨ الف دينار ،فيما القي القبض في غرب اربد على شخص بحقه ١٤ طلباً قضائياً ، واخر في محافظة اربد بحقه ١٠ طلبات قضائية .