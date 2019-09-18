عائلة أردنية تُفجع بوفاة طفلها حرقاً واصابة آخرين

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص، وأصيب 2 آخران اثر حريق منزل في مدينة العقبة جنوبي المملكة، بحسب الدفاع المدني.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت صباح اليوم مع حريق شب داخل غرفة في منزل طابق ارضي بمنطقة الشلالة .

وأضافت إدارة الإعلام أنه نتج عن الحريق وفاة طفل نتيجة تعرضه إلى حروق من الدرجة الثالثة وإصابة شخصين بضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من الحريق وصفت احدهم بالبالغة ,

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المنزل,

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة و نقل المصابين و إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.