دركي أردني يتسلق بناية لإنقاذ 7 أشخاص

وطنا اليوم-عمان:كرم المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم، الدركي عتبة صالح المراحلة، لإنقاذه عائلة حوصرت داخل مبنى من ثلاثة طوابق، داهمه الحريق بمنطقة المحدود، في العقبة.

وأشاد الحواتمة بشجاعة ونخوة الدركي المراحلة، مؤكداً على قيمة الدور الإنساني لمنتسبي قوات الدرك، ورسالتهم النبيلة في مد يد العون والمساعدة لجميع المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان الدركي عتبة الذي يقطن بالقرب من المنزل الذي تعرض للحريق، سمع صوت استغاثة العائلة التي علقت في الطابق الثاني من المبنى الذي داهم الحريق طابقه الأول وأجزاء من الطابق الثاني، فجر يوم الخميس الماضي.

ولدى وصوله إلى المكان، تمكن الدركي عتبة من التسلق إلى الطابق الثاني، ونجح في إزالة حماية أحد نوافذ المنزل المتضرر بيديه ليقوم بإخلاء ٧ من أفراد العائلة من بينهم 3 أطفال إلى الشارع العام.

و لم ينتج عن الحريق أي إصابات في الأرواح باستثناء إصابة الدركي عتبة بضيق في التنفس، حيث تم تقديم الاسعافات اللازمة له من قبل طواقم الدفاع المدني التي وصلت إلى موقع الحادث واستطاعت إخماد الحريق قبل انتشاره إلى باقي أجزاء المبنى.