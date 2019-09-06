 وطنا نيوز -وفاة و5 اصابات بحادث تصادم في شارع الـ 100
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وفاة و5 اصابات بحادث تصادم في شارع الـ 100
التاريخ : 01-09-2019 04:23:08 المشاهدات: 1255

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص واصيب 5 اشخاص، ظهر الاحد، اثر حادث تصادم على شارع الـ (100).

وصرحت إدارة الإعلام  في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين صهريج نضح ومركبتين بمنطقة شارع الـ(100) باتجاه سحاب ،حيث نتج عنه وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين وصفت أحدهما بالبالغة وباقي الإصابات متوسطة .

وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الاسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل المصابين وإخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجي الحكومي .


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