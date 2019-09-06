وفاة و5 اصابات بحادث تصادم في شارع الـ 100

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص واصيب 5 اشخاص، ظهر الاحد، اثر حادث تصادم على شارع الـ (100).

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين صهريج نضح ومركبتين بمنطقة شارع الـ(100) باتجاه سحاب ،حيث نتج عنه وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين وصفت أحدهما بالبالغة وباقي الإصابات متوسطة .

وأضافت إدارة الإعلام بأن فرق الاسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل المصابين وإخلاء الوفاة إلى مستشفى التوتنجي الحكومي .