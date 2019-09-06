وفاة شاب حرقا في الكرك

وطنا اليوم-عمان: توفي في بلدة العدنانية جنوب الكرك احتراقا شاب عشريني حيث جرت محاولة لاسعافه في مستشفى الكرك الحكومي غير انه وصله متوفيا بحسب مدير المستشفى الدكتور معاذ المعايطة.

وفيما باشرت الجهات الامنية المختصة تحقيقاتها في الحادثة للوقوف على ملابساتها فقد نقلت جثة الشاب لمركز طب شرعي الجنوب بمدينة الكرك لاجراء اللازم.