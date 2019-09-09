الرئيسية | جرائم وحوادث توقيف شخصين إثر اعتداءات مائية ضخمة في الُلبَّن

وطنا اليوم-عمان :اكد مصدر رسمي مسؤول في وزارة المياه و الري، أن مدعي عام الجيزة قررتوقيف شخصين مدة أسبوعين، تم ضبطهما خلال الحملة الامنية الخميس الماضي في منطقة اللبن جنوب العاصمة عمان ، في إعتداءات كبيرة وضخمة على عدد من مصادر المياه من خلال سحب خطوط رئيسية من الخطوط الناقلة وكذلك حفر آبار مخالفة.

و الموقوفان احدهما اردني الجنسية ويدعا (أ.ش) و الاخر ويدعا(م.أ.ع) من احدى الجنسيات العربية.

كما أصدر المدعي العام قرارا بجلب و القبض على صاحب المزرعة التي كانت تتزود بالمياه بشكل مخالف و معتد الاردني الجنسية و المدعو(م.ب، ف).

وكانت معلومات وردت لمركز الوزارة /سلطة المياه وبالتعاون مع شركة مياه الاردن ـ مياهنا بوجود اعتداءات على خطوط المياه في منطقة اللبن حيث تم التنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية بالتنسيق مع محافظ العاصمة حيث تم تجهيز القوة الامنية اللازمة وتجهيز الاليات والطواقم المختصة والتحرك الى الموقع صباح الخميس الماضي، حيث تم ضبط اعتداء كبير على احدى الخطوط الناقلة الرئيسية قطر (6) انش مسحوب لمسافة حوالي نصف كيلو متر لتزويد مزارع وبرك زراعية ضخمة مزروعة بمختلف انواع المزروعات حيث تم مداهمة المكان وتبين وجود عدد من البرك الضخمه سعة كل منها عدة الاف من الامتار المكعبة.

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