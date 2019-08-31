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مطلوب يقتل شاباً ويطعن والده على إشارات الجبل الشمالي في الرصيفة
وطنا اليوم ـ عمان
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان طاقم احدى دوريات البحث الجنائي العاملة في لواء الرصيفة واثناء قيامهم بالواجب شاهدوا شخص بيده اداة حادة ويقوم بطعن شخصين داخل احدى المركبات في منطقة الجبل الشمالي ، وعند مشاهدته لطاقم الدورية لاذ بالفرار سيرا على الاقدام حيث تمت متابعته من قبل طاقم الدورية وتم القاء القبض عليه بعد مقاومة شديدة ابداها ، وتبين ان ذلك الشخص من ذوي الاسبقيات الجرمية وبحقه ٦٥ اسبقية جرمية .
واضاف الناطق الاعلامي انه جرى اسعاف هذين الشخصين للمستشفى وما لبث احدهما ان فارق الحياة فيما زال الثاني قيد العلاج واصيب كذلك طاقم الدورية نتيجة لذلك وبوشرت التحقيقات مع هذا الشخص .
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