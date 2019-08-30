 وطنا نيوز -مقتل مطلوبين خطيرين وإصابة اثنين آخرين في اشتباك مع قوّة أمنيّة
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مقتل مطلوبين خطيرين وإصابة اثنين آخرين في اشتباك مع قوّة أمنيّة
التاريخ : 30-08-2019 09:11:16 المشاهدات: 109

وطنما اليوم-عمان:أعلن مصدر أمني اليوم الجمعة أنّ قوّة أمنيّة نفذت مداهمة في منطقة الراشدية لإلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وأرباب السوابق الجرميّة، بحقّ أحدهما حكم غيابيّ بالإعدام، والآخر مسجّل بحقّه العديد من القيود الجرميّة والقضايا الجنائيّة .

وأوضح المصدر أنّ المطلوبين رفضا الاستجابة إلى نداءات القوّة الأمنيّة لتسليم نفسيهما مع بدء المداهمة، وباشرا على الفور، برفقة أشخاص آخرين، بالمقاومة وإطلاق النار باتجاه القوّة، الأمر الذي اضطرّها للتعامل مع الموقف .

ولفت المصدر إلى أنّ القوة الأمنية اتّبعت قواعد الاشتباك، ما أسفر عن اصابة المطلوبين، إلى جانب شخصين آخرين كانا يطلقان النار برفقتهما، ولدى الكشف عليهم جميعاً تبيّن أنّ المطلوبين الاثنين فارقا الحياة.


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