النائب ابتسام النوافلة تعتدي على ضابط أمن

وطنا اليوم-عمان: أصدرت عشيرة أبو مطر القيسي بيانا حول اعتداء النائب ابتسام النوافلة وابنها ومجموعة اخرى على الملازم أول سالم ابو مطر القيسي أثناء وظيفته الرسمية في البترا وتاليا نص البيان :-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر من عشيرة ابو مطر القيسي في محافظة مادبا

في مساء اليوم الخميس الموافق 2019/8/29 اجتمعت عشيرة ابو مطر القيسي في محافظة مأدبا على إثر الأعتداء على دورية شرطة من قبل النائب ابتسام النوافلة وأبنها ومجموعة أخرى معها على ابننا الملازم اول سالم طلب ابو مطر القيسي والإساءة له ولعشيرتة ونحن اذ نستنكر ونستهجن وبكل ألفاظ الاستنكار والاستغراب ما قامت به النائبة وصحبها التي يفترض بها أنها تمثل الوطن وإقدامها على التهجم والاعتداء والسب والشتم على دورية الامن العام أثناء أداء واجبهم الأمني في إقليم البترا وخصوصا الشتم على ابننا الملازم أول سالم طلب ابو مطر القيسي وعشيرته مما أساء إلى إحدى العشائر التي تحضى بالاحترام والتقدير من جميع عشائر المملكة ونحن نحتفظ بحق الرد وحقنا العشائري ونترك للقضاء أخذ الاجراءات القانونية التي تحفظ حق ابننا وابناء الوطن جميعا .

حفظ الله الاردن معافى .

وقائد الوطن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين