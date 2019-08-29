ضبط 22 مروجاً للمواد المخدرة خلال 48 ساعة

وطنا اليوم-عمان:تعاملت ادارة مكافحة المخدرات خلال الـ 48 ساعة الماضية مع 17 قضية لترويج المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة، حيث تمكنوا من ضبط 22 مروجا وبحوزتهم كميات مختلفة من تلك المواد وأربعة أسلحة نارية .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الـ 48 ساعة الماضية مع 17 قضية لترويج المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة والقوا القبض خلالها على على 22 مروجا للمواد المخدرة وبحوزتهم كميات مختلفة من تلك المواد واربعة اسلحة نارية.

وكانت ابرز تلك القضايا ضبط مروج من جنسية عربية في محافظة المفرق وبحوزته 3000 حبة مخدرة، وقضية اخرى في احد المعابر الحدودية القي القبض خلالها على شخص بحوزته 3 كفوف من مادة الحشيش اخفاها داخل اكياس من الارز ، وفي محافظة البلقاء / صافوط دوهم منزل احد مروجي المواد المخدرة حيث القي القبض عليه وبتفتيش المنزل ضبط داخله ثلاثة اسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة المعدة للبيع ، كما والقي القبض في محافظة البلقاء كذلك على مروج داخل مركبته وضبط بحوزته سلاح ناري .

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع ست قضايا في مناطق شرق وشمال ووسط وجنوب العاصمة والقي القبض خلالها على ثمانية اشخاص وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة المعدة للبيع، فيما القي القبض في محافظة الطفيلة / الحسا على شخصين من مروجي المواد المخدرة بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع .

وفي محافظة اربد تم التعامل مع خمس قضايا لترويج المواد المخدرة والقي القبض خلالها على خمسة اشخاص وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة ، وفي البادية الوسطى القي القبض على ثلاثة اشخاص داخل مركبة وبحوزتهم نصف كف من مادة الحشيش المخدرة .