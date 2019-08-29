المياه تضبط اعتداءات ضخمة جنوب عمان لتزويد مزارع كبيرة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية والرقابية في مركز الوزارة / سلطة المياه وشركة مياهنا وبالتنسيق مع الجهات المعنية في مديرية الأمن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية ومتصرف لواء الجيزة نفذت حملة مداهمة لعدد من المواقع في اللبن جنوب العاصمة حيث تم ضبط اعتداءات كبيرة وضخمة على عدد من مصادر المياه من خلال سحب خطوط رئيسية من الخطوط الناقلة وكذلك حفر آبار مخالفة وتوقيف شخصين احدهم من جنسية عربية .

وبينت الوزارة في بيان صحفي، ان حملتها لاحكام السيطرة على مصادر المياه تسير وفق برامج معده لجميع مناطق المملكة موضحة انه بناء على معلومات وردت لمركز الوزارة /سلطة المياه وبالتعاون مع شركة مياه الاردن ـ مياهنا بوجود اعتداءات على خطوط المياه في منطقة اللبن حيث تم التنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية بالتنسيق مع محافظ العاصمة حيث تم تجهيز القوة الامنية اللازمة وتجهيز الاليات والطواقم المختصة والتحرك الى الموقع صباح اليوم الخميس 29/8 حيث تم ضبط اعتداء كبير على احدى الخطوط الناقلة الرئيسية قطر (6) انش مسحوب لمسافة حوالي نصف كيلو متر لتزويد مزارع وبرك زراعية ضخمة مزروعة بمختلف انواع المزروعات حيث تم مداهمة المكان وتبين وجود عدد من البرك الضخمه سعة كل منها عدة الاف من الامتار المكعبة وكذلك وجود عدد من البيوت البلاستيكية ومساحات مزروعة مروية بالمياه المسحوبة حيث تم فصل الاعتداء واصلاح الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعه وتوقيف شخصين احدهم اردني الجنسية بحقه عدة طلبات وقيود والاخر من جنسية عربية واكد ذات المصدر ان الطواقم الفنية قامت بتصويب الاوضاع واعادة اصلاح الخطوط بوجود المرافقة الامنية المكثفة واحالة الاوراق للاجهزة القضائية لاستكمال الاجراءت القانونية وتحويل المخالفين للتحقيق وتطبيق احكام القانون بحقهم.

واوضح المصدر انه قد تبين ان كميات المياه المسحوبة من حصص المواطنين لمياه الشرب تزيد على (2000)متر مكعب يوميا لسقاية مزروعات مخالفة وتعبئة برك وري مزروعات داخل بيوت بلاستيكية من خلال تمديد شبكة كبيرة داخل المزرعة.

واضاف ان برامج الوزارة /سلطة المياه واجهزتها وطواقمها مستمرة بتنفيذ خطتها في جميع مناطق المملكة لاحكام السيطرة على كافة مصادر المياه وانها تحقق انجازات حقيقية بفضل تعاون المواطنين الدائم والاجهزة الرسمية المختلفة مشيدة بدعم واسناد وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية على الدعم المستمر لقطاع المياه في مكافحة جميع الاعتداءات والجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام سلطة المياه ونظام مراقبة المياه الجوفية .