وفاة وتسع إصابات بحادث تصادم مروع في جرش

وطنا اليوم-عمان:توفي شخص و أصيب تسعة آخرين بجروح ورضوض في مختلفة أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع صباح الخميس، ما بين باص ركوب متوسط، ومركبة على طريق اربد عمان، منطقة جسر السيل.

وتعاملت كوادر الدفاع المدني على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ومن ثم نقلهم و إخلاء الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي، ووصفت حالة المصابين العامة بالمتوسطة.