تجار مخدرات ومروجون في قبضة الامن

وطنا اليوم- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا فجر هذا اليوم وبإسناد من الفريق الخاص التابع للادارة حملة امنية خاصة في منطقة الجبل الابيض في محافظة الزرقاء لالقاء القبض على عدد من الاشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية في قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى خلال الحملة مداهمة وإلقاء القبض على خمسة اشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة اثنين منهم بحقهما طلبات امنية وضبط بحوزة احدهما سلاح ناري وكمية من العتاد .

وتابع الناطق الاعلامي انه بتفتيش اولئك الاشخاص واماكن القبض عليهم ضبط كفان من مادة الحشيش المخدرة ومجموعة من قطع الحشيش المخدرة المعدة للبيع ، و٦٠٠ حبة مخدرة ، اضافة الى مجموعة اكياس بداخلها بودرة الحشيش الصناعي ومادة الحشيش الصناعي وبوشر التحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة .