الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط 600 كروز دخان مهرب في حدود جابر

وطنا اليوم-عمان: ضبطت كوادر الاجهزة الامنية اليوم الاربعاء كميات كبيرة من الدخان لدى محاولة تهريبها الى المملكة عبر حدود جابر.

وبلغت كمية ما تم ضبطه 12 كرتونة دخان مهرب داخلها 600 كروز، منذ صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء.

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