الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط مطلوب متوارٍ عن الانظار منذ 3 سنوات بالمفرق

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان الفريق الخاص التابع لادارة البحث الجنائي تمكن عصر هذا اليوم وبعد جمع المعلومات وتحديد مكان تواجد شخص مطلوب وبحقه ٢٤ اسبقية جرمية و ٤٤ طلب امني في قضايا متنوعة ومتواري عن الانظار منذ ثلاث سنوات داخل احدى المزارع في محافظة المفرق من مداهمته والقاء القبض عليه ، وبوشر التحقيق معه .

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