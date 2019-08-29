ضبط ثلاثة اطنان من الألبان والاجبان والعصائر الفاسدة بالطفيلة

وطنا اليوم-عمان:اتلفت كوادر قسم الصحة في بلدية بصيرا، بالتعاون مع مديرية شرطة الطفيلة، ثلاثة اطنان من الألبان والأجبان والعصائر الفاسدة في مركبة شحن متوسطة تابعة لأحد مصانع الألبان بقصد بيعها في الأسواق.

وقال رئيس بلدية بصيرا صالح السعودي: إن الكوادر الصحية التابعة للبلدية ضبطت خلال جولة تفتيشية في أسواق اللواء، مركبة شحن متوسطة (ثلاجة) تحمل بداخلها كمية من الألبان والمواد الغذائية، وبعد الكشف عليها، تبين انبعاث روائح كريهة من داخل الثلاجة.

واكد أن صحة وسلامة غذاء المواطن خط احمر لا تهاون فيه وستتخذ اشد الاجراءات بحق المخالفين بشروط الصحة والسلامة العامة.