توقيف الزميل فارس الحباشنة والأسباب مجهولة

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وطنا اليوم-عمان :اوقف اليوم الاربعاء، الزميل فارس الحباشنة.

وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة إنه يتابع شخصيا قضية توقيف الحباشنة ويتجه للنيابة العامة لمعرفة تفاصيل القضية، مؤكدا أن ليس لديه معلومات حول سبب التوقيف.

واضاف أنه تواصل مع رئاسة تحرير الزميلة الدستور، والتي أكدت أن قضية التوقيف غير مرتبطة بمقالات الحباشنة المنشورة في الصحيفة .

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