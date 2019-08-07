إلقاء القبض على مطلق النار على رجال الأمن في الرمثا

وطنا اليوم-عمان:ألقت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، الثلاثاء، القبض على مطلق النار من سلاح أوتوماتيكي على منتسبي قوات الدرك خلال أحداث شهدتها مدينة الرمثا مطلع الأسبوع الحالي، وفق مصدر أمني.

وذكر المصدر الأمني أن المطلوب، وقبل إلقاء القبض عليه، حاول مقاومة رجال الأمن واستخدام السلاح الذي بحوزته بهدف الهروب، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من التصدي له وإلقاء القبض عليه.

وأشار إلى أنه، وبعد تفتيشه ومكان تواجده من قبل القوة الأمنية المتخصصة، تم ضبط أسلحة ومخدرات بحوزته، وجرى التحفظ عليها لغايات التحقيق والإجراءات القضائية وتطبيق القانون عليه دون تهاون.

يشار إلى أن المطلوب الذي ظهر في فيديو يطلق أعيرة نارية بكثافة أثناء تعامل رجال الأمن مع احتجاجات وأحداث في مدينة الرمثا، هو من أصحاب السوابق الجريمة ومطلوب للأجهزة الأمنية على خلفية عدة قضايا وتجاوزات.