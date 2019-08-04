 وطنا نيوز -الخارجية تتابع وفاة مواطن اردني دهسا في الكويت
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الخارجية تتابع وفاة مواطن اردني دهسا في الكويت
التاريخ : 27-08-2019 04:36:53 المشاهدات: 1081

وطنا اليوم-عمان:قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة إن الوزارة تتابع حادث وفاة مواطن أردني مقيم في الكويت.

وأوضح القضاة بأن مركز العمليات والسفارة الأردنية في الكويت باشرت بإجراءات دفن الجثمان في الكويت، بناء على طلب ذويه، حيث تبين أن الوفاة نجمت عن تعرضه لحادث دهس من قبل مجهول.

واكد مدير العمليات بان سفارتنا بالكويت تتابع مع السلطات الكويتيه المختصة التحقيقات بالحادث للتوصل الى الفاعل بالسرعة الممكنة.

وأعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة المتوفي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق