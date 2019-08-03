الرئيسية | جرائم وحوادث ضبط شخص أطلق عيارات نارية في احدى المناسبات بعمان

وطنا اليوم-عمان:ألقت مرتبات الأمن الوقائي القبض على شخص قام بإطلاق عيارات نارية خلال مشاركته باحدى المناسبات في العاصمة عمان، وفق الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام. وقال الناطق الإعلامي إن العاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة باشروا التحقيق بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي والذي يظهر خلاله شخص يقوم بإطلاق عيارات نارية خلال مشاركته بأحد المناسبات في العاصمة. وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات جرى تحديد هوية مطلق النار وألقي القبض عليه ، وضبط بحوزته السلاح الناري ، وبالتحقيق معه اعترف بذلك ، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه .

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر