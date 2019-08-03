 وطنا نيوز -وفاة ثلاثيني بعيار ناري بمشاجرة في اربد
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
وفاة ثلاثيني بعيار ناري بمشاجرة في اربد
التاريخ : 27-08-2019 09:39:46 المشاهدات: 824

وطنا اليوم-عمان:توفي شاب في الثلاثينيات من عمره، مساء الاثنين، بعيار ناري خلال مشاجرة في مدينة اربد شمالي المملكة.

وقال مصدر أمني : إن العاملين في مديرية شرطة محافظة إربد تلقوا مساء الإثنين بلاغاً بوصول أحد الأشخاص إلى مستشفى الأميرة بسمه إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري بمنطقة الرقبه ومالبث ان فارق الحياة.

وأضاف المصدر بأنه أصيب نتيجة مشاجره بين عدد من الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهم بمنطقة بيت راس شمال محافظة إربد ، ، مشيراً إلى أنه بوشر التحقيق بالقضية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق