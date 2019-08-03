وفاة ثلاثيني بعيار ناري بمشاجرة في اربد

وطنا اليوم-عمان:توفي شاب في الثلاثينيات من عمره، مساء الاثنين، بعيار ناري خلال مشاجرة في مدينة اربد شمالي المملكة.

وقال مصدر أمني : إن العاملين في مديرية شرطة محافظة إربد تلقوا مساء الإثنين بلاغاً بوصول أحد الأشخاص إلى مستشفى الأميرة بسمه إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري بمنطقة الرقبه ومالبث ان فارق الحياة.

وأضاف المصدر بأنه أصيب نتيجة مشاجره بين عدد من الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهم بمنطقة بيت راس شمال محافظة إربد ، ، مشيراً إلى أنه بوشر التحقيق بالقضية.