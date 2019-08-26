 وطنا نيوز -تحذير وتنبيه لكل الامهات .. حدث في السلط
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تحذير وتنبيه لكل الامهات .. حدث في السلط
التاريخ : 26-08-2019 04:34:52 المشاهدات: 716

وطنا اليوم-عمان:شجرة الشوارب (شجرة زينه) الاسم العلمي Caesalpinia gilliesii قبل ايام ادخل كل من الطفل محمد رعد العمد 8 سنوات وشقيقته الطفله جنى 7 سنوات الى مستشفى السلط الحكومي على اثر اصابتهم بالتسمم جراء تناولهم لبذور من شجيرة الشوارب. 
حيث تبين اصابتهم بالتسمم مع استفراغ شديد واسهال شديد ودوران وتوسع في حدقات العين حيث قاموا باجراء غسيل معده للطفلين فوري وتحويلهم بعد ذلك الى مستشفى مدينة الحسين الطبيه لوجود مركز مختص بالسموم . 
تم ادخالهم الى المستشفى لمدة ثلاثة ايام وقام الاطباء باجراء اللازم واخذ عينه من النبته وارسالها الى مركز السموم لعمل دراسه عليها كونها اول حاله تسمم تسجل لديهم من هذه النبته. 
الحمد لله الاطفال خرجوا من المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة؛ هذه الشجرة موجودة في العديد من المنازل والحدائق المنزلية والحدائق العامة يرجى الانتباه والحذر من ذلك لانها سامه جدا جدا.

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