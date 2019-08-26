 وطنا نيوز -القبض على مطلوب بقضايا مالية تقدر بـ 3.5 مليون دينار
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
القبض على مطلوب بقضايا مالية تقدر بـ 3.5 مليون دينار
التاريخ : 26-08-2019 04:31:24 المشاهدات: 722

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في إدارة التنفيذ القضائي، الاثنين، من إلقاء القبض على شخص مطلوب بحقه خمسة طلبات قضائية بمبالغ مالية قدرت بــ 3.5 مليون دينار بعد تحديد مكان تواجده وسط العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا اليوم من القاء القبض على شخص مطلوب بحقه خمسة طلبات قضائية بمبالغ مالية قدرت بــ 3.5 مليون دينار بعد تحديد مكان تواجده وسط العاصمة.

وأضاف أنه لقي القبض على شخص آخر كان برفقته بحقه طلب عن جرم الاحتيال، وبوشر التحقيق معهما لتوديعهما لمصادر طلباتهما.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق