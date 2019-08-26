القبض على مطلوب بقضايا مالية تقدر بـ 3.5 مليون دينار

وطنا اليوم-عمان:تمكن العاملون في إدارة التنفيذ القضائي، الاثنين، من إلقاء القبض على شخص مطلوب بحقه خمسة طلبات قضائية بمبالغ مالية قدرت بــ 3.5 مليون دينار بعد تحديد مكان تواجده وسط العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا اليوم من القاء القبض على شخص مطلوب بحقه خمسة طلبات قضائية بمبالغ مالية قدرت بــ 3.5 مليون دينار بعد تحديد مكان تواجده وسط العاصمة.

وأضاف أنه لقي القبض على شخص آخر كان برفقته بحقه طلب عن جرم الاحتيال، وبوشر التحقيق معهما لتوديعهما لمصادر طلباتهما.