ضبط 25 مروج بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وفي مختلف اقسامها في محافظات المملكة تمكنوا خلال الايام الماضية من التعامل مع ٢٠ قضية ترويج وحيازة مواد مخدرة القي القبض خلالها على ٢٥ شخصا وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاحان ناريان .

وابرز تلك الضبوطات كانت تنفيذ حملات امنية في محافظة اربد حيث تم خلالها التعامل مع ٩ قضايا، ثلاث منها في لواء الرمثا والقي القبض خلالها على ١٠ اشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وضبط بحوزة شخصين منهم سلاحان ناريان .

كما نفذت حملة امنية اخرى ضمن اختصاص البادية الوسطى القي القبض خلالها على ثلاثة اشخاص في اماكن مختلفة اثنين منهم بحقهم طلبات امنية لادارة مكافحة المخدرات فيما ضبط بحوزة احدهم كف ونصف من مادة الحشيش المخدرة و٢٠٠ حبة مخدرة .

وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع سبع قضايا في مناطق شمال وجنوب ووسط العاصمة القي القبض خلالها على تسعة اشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، ابرزها القبض على شخصين داخل مركبة شمال العاصمة بحوزتهما كفان من مادة الحشيش المخدرة وقطع من ذات المادة معدة للبيع اضافة الى كمية من الحبوب المخدرة ، والقبض على مروج في شرق العاصمة بحوزته كفان ونصف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة .

وفي محافظة البلقاء القي القبض على مروج للمواد المخدرة بعد مقاومة شديدة وعثر بحوزته على ١٠ غرامات من مادة الهيروين، كما والقي القبض في لواء الرصيفة على مروج وبحوزته ٢٣٥ حبة مخدرة ومجموعة من قطع الحشيش المخدرة المعدة للبيع ، واخر القي القبض عليه في محافظة الزرقاء وبحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع .

واكد الناطق الاعلامي انه سيتم فور الانتهاء بالتحقيق مع المقبوض عليهم احالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة فيما اشار الى الحملات الامنية على مروجي وحائزي المواد المخدرة بأنها مستمرة لضبط كل من يقوم بالتعامل مع تلك المواد وايقاف نشاطاتهم الجرمية تلك.