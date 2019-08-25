اصابة اثنين من مرتبات الأمن خلال مداهمة في الأغوار

وطنا اليوم-عمان:اصيب اثنين من مرتبات الأمن العام، الأحد، خلال مداهمة أمنية في منطقة المشارع بالأغوار الشمالية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان مقتضب، ان قوة امنية داهمت في منطقة المشارع مساء هذا اليوم منزل شخص مطلوب وبحقه ٢١ طلباً امنياً معظمها بقضايا مخدرات ،حيث القي القبض عليه .

وأشار الى انه تجمهر حينها مجموعة من الاشخاص وقاموا برشق القوة الامنية بالحجارة وقام احدهم بإطلاق عيارات نارية بالهواء الا ان القوة تمكنت من اصطحاب المطلوب للمركز الامني ونتج عن الحادثة اصابتان بين صفوف القوة الامنية نتيجه القاء الحجارة وهما قيد العلاج وفتح تحقيق في الحادثة .