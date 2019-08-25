 وطنا نيوز -تحقيق أمني بتوزيع أموال على المارة بشوارع العاصمة عمان
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تحقيق أمني بتوزيع أموال على المارة بشوارع العاصمة عمان
التاريخ : 25-08-2019 02:40:35 المشاهدات: 2595

وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر خاصة أنه يجري حاليا التحقيق في مركز أمن النزهة مع امراة كانت توزع أموالا في الشارع العام أمام إحدى محطات الوقود في عمان.
ووفق المعلومات الأولية كانت المرأة تحمل معها ٢٠٠٠ دينار وعند ضبطها كان المتبقي معها ٧٥٠ دينار حيث كانت قد حصلت على المبلغ من شقيقها لمعالجة أسنانها الا انها اخذت توزعها في الشارع العام على المارة.

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