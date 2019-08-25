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تحقيق أمني بتوزيع أموال على المارة بشوارع العاصمة عمان
وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر خاصة أنه يجري حاليا التحقيق في مركز أمن النزهة مع امراة كانت توزع أموالا في الشارع العام أمام إحدى محطات الوقود في عمان.
ووفق المعلومات الأولية كانت المرأة تحمل معها ٢٠٠٠ دينار وعند ضبطها كان المتبقي معها ٧٥٠ دينار حيث كانت قد حصلت على المبلغ من شقيقها لمعالجة أسنانها الا انها اخذت توزعها في الشارع العام على المارة.
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