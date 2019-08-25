 وطنا نيوز -تحديد هوية مطلق النار على قوات الدرك في الرمثا
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تحديد هوية مطلق النار على قوات الدرك في الرمثا
التاريخ : 25-08-2019 01:41:33 المشاهدات: 2754

وطنا اليوم-عمان:اورد الزميل احمد الطيب عبر صفحته عن قيامه باجراء اتصال هاتفي مع معالي وزير الداخلية سلامة حماد ، اكد فيه ان الاجهزة الامنية تمكنت من تحديد هوية مطلق النار باحتجاجات الرمثا على  والعمل جار على إلقاء القبض عليه .
واضاف الزميل ان وزير الداخلية أكد له بارتياحه للاجراءات الامنية التي تمت واعادة الهدوء إلى مدينة الرمثا مؤكدا أن التنمر على الدولة والعبث بامن البلد أمر مرفوض .
وقال حماد ان الأمور تتجه إلى التهدئه وان إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في المدينه مسألة وقت

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق