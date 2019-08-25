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تحديد هوية مطلق النار على قوات الدرك في الرمثا
وطنا اليوم-عمان:اورد الزميل احمد الطيب عبر صفحته عن قيامه باجراء اتصال هاتفي مع معالي وزير الداخلية سلامة حماد ، اكد فيه ان الاجهزة الامنية تمكنت من تحديد هوية مطلق النار باحتجاجات الرمثا على والعمل جار على إلقاء القبض عليه .
واضاف الزميل ان وزير الداخلية أكد له بارتياحه للاجراءات الامنية التي تمت واعادة الهدوء إلى مدينة الرمثا مؤكدا أن التنمر على الدولة والعبث بامن البلد أمر مرفوض .
وقال حماد ان الأمور تتجه إلى التهدئه وان إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في المدينه مسألة وقت
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