تحديد هوية مطلق النار على قوات الدرك في الرمثا

وطنا اليوم-عمان:اورد الزميل احمد الطيب عبر صفحته عن قيامه باجراء اتصال هاتفي مع معالي وزير الداخلية سلامة حماد ، اكد فيه ان الاجهزة الامنية تمكنت من تحديد هوية مطلق النار باحتجاجات الرمثا على والعمل جار على إلقاء القبض عليه .

واضاف الزميل ان وزير الداخلية أكد له بارتياحه للاجراءات الامنية التي تمت واعادة الهدوء إلى مدينة الرمثا مؤكدا أن التنمر على الدولة والعبث بامن البلد أمر مرفوض .