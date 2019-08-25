تسمم 24 مواطنا في جرش وإغلاق محطتي مياه

وطنا اليوم-عمان:قرر محافظ جرش مأمون اللوزي الاحد، إغلاق محطتي مياه في بلدة ريمون غرب جرش احترازيا بعد اصابة 24 مواطنا في البلدة بالتسمم.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا، أكد اللوزي أن الإغلاق احترازي لحين ظهور نتائج العينات المخبرية للحالات التي أدخلت للمستشفى مساء امس السبت .

وزار المحافظ مستشفى جرش الحكومي للاطمئنان على المواطنين الذين تعرضوا للتسمم، وقال مدير المستشفى صادق العتوم انه ادخل لقسم الطوارئ مساء أمس 24 مواطنا ظهرت عليهم علامات ارتفاع درجات الحرارة والاسهال وتم اجراء الفحوصات اللازمة لهم، ادخل 15 منهم لمتابعة حالتهم وتلقي العلاج اللازم في حين غادر 9 مواطنين لتحسن حالاتهم.