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العثور على جثة شاب غرق في سد الملك طلال
وطنا اليوم-عثرت فرق الانقاذ والغطاسين في مديرية دفاع مدني جرش قبل قليل على جثة الشاب الذي غرق في بحيرة سد الملك طلال مساء امس الجمعة والذي كان بصحبة اصدقاء له قادمين من منطقة عين الباشا.
وفي تصريح للناطق الاعلامي المقدم إياد العمرو بأن30غطاس من فرق البحث من المديرية العامه العامه للدفاع المدني اشتركوا بأعمال التمشيط والبحث عن جثة الغريق
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