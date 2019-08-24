 وطنا نيوز -العثور على جثة شاب غرق في سد الملك طلال
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العثور على جثة شاب غرق في سد الملك طلال
التاريخ : 24-08-2019 01:58:32 المشاهدات: 1695

وطنا اليوم-عثرت فرق الانقاذ والغطاسين في مديرية دفاع مدني جرش قبل قليل على جثة الشاب الذي غرق في بحيرة سد الملك طلال مساء امس الجمعة والذي كان بصحبة اصدقاء له قادمين من منطقة عين الباشا.


وبين محافظ جرش مامون اللوزي ان فرق الانقاذ في مديرية دفاع مدني جرش واصلت عمليات البحث من خلال فريق غطس متخصص من رجال الدفاع المدني، للبحث عن الشاب المفقود، بموقع السد، لافتا ان عمليات البحث وجدت جثة الشاب المفقود قبل قليل، والآن جاري العمل إلى اخلاءه الى مستشفى البقعه.

وفي تصريح للناطق الاعلامي المقدم إياد العمرو بأن30غطاس من فرق البحث من المديرية العامه العامه للدفاع المدني اشتركوا بأعمال التمشيط والبحث عن جثة الغريق


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