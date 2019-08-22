33 الف دونم و3 آلاف شجرة حرجية طالتها الحرائق الصيف الحالي

وطنا اليوم-عمان:بلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت المناطق الحرجية منذ بداية فصل الصيف الحالي 33 حريقا اتت على 33500 دونم توزعت فيها الاضرار على التهام 1050 شجرة حرجية بشكل كامل و1940 شجرة بشكل جزئي (شفط)، بسحب وزارة الزراعة.

وقال مساعد الأمين العام للحراج والمراعي والحصاد المائي في الوزارة المهندس علي ابو حمور، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الحرائق التي التهمت أراضي الحراج كانت في معظمها من الأراضي المملوكة للمواطنين باستثناء حرقين تم افتعالهم داخل اراضي الحراج.

وبين ابو حمور أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع آثار تلك الحرائق من خلال ازالة الاشجار الحرجية التي احترقت بالكامل، لمنع تجار الاحطاب من احتطابها، والعمل على تقليم الاشجار التي تأثرت بشكل جزئي، وذلك لتخفيف المجهود الخضري على تلك الاشجار للتمكن من استعادة عافيتها.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتشجير المناطق التي تضررت، وسيتم انتظار المناطق التي تمتلك إمكانية تجديد ذاتها تجديدا طبيعيا .

وبين ابو حمور ان مساحة الاراضي الحرجية في المملكة تبلغ مليونا و7 آلاف دونم تعادل نحو 1 بالمئة من مساحة المملكة فيما تبلغ المناطق الحرجية والغابات تعادل 8 بالمئة من مساحة الاشجار في المملكة، وتبلغ مساحة الاراضي التي يتوافر فيها اشجار حرجية نحو 400 الف دونم، و450 الف دونم غابات صناعية، فيما تبلغ الاراضي الحرجية الجرداء نحو 259 الف دونم، و126 الف دونم صالحة للزراعة في حال توفر عوامل الاستدامة.

واشار ابو حمور الى ان الوزارة بصدد تحريج 3 آلاف دونم باستخدام المياه المعالجة في الطفيلة وكفرنجة وعجلون وزراعة 1000 دونم على جوانب سد اللجون، كما تم توقيع مذكرة مع وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة والدرك لزراعة الاماكن والساحات التابعة لها.

واشار ابو حمور الى ان وزارة الزراعة تمتلك 14 مشتلا تنتج حوالي 3 ملايين غرسة حرجية ورعوية سنويا، وتمتلك نحو 42 محمية رعوية منها 800 الف دونم في البادية يسمح بالرعي بها حسب الحمولة الرعوية، حيث تقوم الوزارة بزراعة نحو 20 الف دونم سنويا بالنباتات الرعوية.