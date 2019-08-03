اردني يكشف اسباب ضربه لسعودي بماليزيا: تحرش بزوجتي

وطنا اليوم-عمان:أوضح المواطن الأردني، المتهم بالاعتداء على سعودي في ماليزيا، أن ما نُشر عبر املواقع السعودية يخالف الحقيقة.

وروى المواطن الأردني، تفاصيل الحادثة قائلا: "في صباح يوم الخميس الموافق 15/8/2019 وأثناء تواجدي أنا وزوجتي وطفلتي البالغة من العمر 5 سنوات في أحد مطاعم الفندق بجمهورية ماليزيا لتناول وجبة الافطار وأثناء ذهابي لإحضار الطعام لطفلتي فوجئت بأن أحد الأشخاص المتواجد قريبًا من طاولتنا قد تفوه بكلمات وحركات مسيئة لزوجتي يرفضها ديننا الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة".

وأضاف أنه وبناء "على حالة الغضب والصراخ الصادرة عن زوجتي ما كان مني إلا أنني وجهت له عبارات الانتقاد وحصلت مشاجرة وعراك بيننا, وصعقت بعد العراك معه عندما علمت بأن هذا الشخص يحمل الجنسية السعودية التي يتمتع شعبها بالأخلاق الإسلامية الموروثة والمتجددة".

وأكد المواطن الأردني، أنه لم يتم توقيفه لدى أي جهة في ماليزيا، موضحا أنه غادر ماليزيا بعد انتهاء الإجراءات القانونية بينه وبين الشاب السعودي.

إلى ذلك، تحقق القضاء الماليزي من الحادثة، عبر كاميرات المطعم، وأثبتت عدم مسؤولية الشاب الأردني

وكانت وسائل اعلام سعودية، قالت ان السلطات الماليزية اوقفت اردنيا بتهمة الاعتداء على سعودي بالضرب المبرح، قبل أن يلوذ الأردني للفرار وينقل السعودي إلى المستشفى، وهذا ما نفاه الأردني في روايته للقصة..