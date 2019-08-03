الرئيسية | جرائم وحوادث حالتي تهديد بالانتحار في الرصيفة ومنطقة عبدون

وطنا اليوم-عمان:هدد سائق تاكسي، الخميس، باحراق مركبته والانتحار، بعد مخالفته من قبل رقيب سير في منطقة عبدون، بالعاصمة عمّان.

وقال شهود عيان ، إن السائق بدأ بسحب البنزين من مركبته، والتهديد باحراقها والانتحار عقب مخالفته، في محيط تاج مول.

وأضاف شهود العيان، أن الأجهزة الأمنية تحاول ثني السائق عن فعلته.

الى ذلك هدد شخص من ذوي الأسبقيات، الخميس، بالانتحار من أعلى شبكة كهربائية، في منطقة الرصيفة، بمحافظة الزرقاء، وسط الأردن.

وقال الصحفي زياد نصيرات، إن شخصا من ذوي الأسبقيات يهدد بالانتحار من أعلى شبكة كهرباء في منطقة جريبا، بلواء الرصيفة.

وأضاف نصيرات، أن الأجهزة الأمنية متواجدة في المكان، وتحاول ثني الشاب.

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